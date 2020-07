Sparkasse Chemnitz zeigt (Bio-)Eier!

Nanu? Was ist das denn? Und wie kommen denn die Eier da rein? Ganz einfach - Denn der sogenannte BioEier-Automat ist ein Pilotprojekt der Sparkasse Chemnitz. Nun ist auch die Filiale in Limbach-Oberfrohna um ein solches Gerät reicher! Befüllt wird er mehrfach in der Woche mit Eierlikörflaschen, Wurst- und Fruchtaufstrich - und natürlich mit Eiern. Diese Leckereien bringt Landwirtin Sarah Kretzschmar direkt vom Bio-Hof Gersdorf in die Sparkasse. Kunden können zwischen 6er- und 10er-Packungen wählen.