Sparkassen in Mittelsachsen schließen

Grund für die Sparmaßnahmen ist die anhaltende Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank. Die aufzulösenden 16 Filialen sollen komplett geräumt werden. Weder ein Bankautomat noch ein Überweisungsterminal werden übrig bleiben. Welche Zweigstellen betroffen sind, konnte uns die Sparkasse Mittelsachsen bisher nicht mitteilen. Um den Verlust der Niederlassungen abzufedern, ist eine Direktfiliale in Flöha geplant. Diese soll von Montag bis Freitag von 8 bis 19 Uhr via Telefon und Internet anbieten. Kunden sollen über ihr elektronisches Postfach und via Brief an wichtige Unterlagen kommen. Auch der direkte Kontakt mit dem Sparkassenberater soll noch möglich sein. Die Tour des Sparkassenbusses soll sich vergrößern. Allerdings ist dieser nur ein bis zweieinhalb Stunden an einem Ort.