Sparsamer und sicherer: Leipzig setzt auf LED-Lampen

Es kann also in diesen lichtempfindlichen Gebieten auch Bereiche geben, in denen das Licht zukünftig weniger häufig angeschaltet wird. Wie die Stadt betont, bruchen die Leipziger aber keine Angst haben und sollen sich weiter sicher fühlen, heißt es.

Bislang sind in Leipzig rund 10 Prozent der Lampen auf LED-Technik umgestellt. Die Stadt spart dadurch jährlich rund 1,2 Millionen Kilowattstunden Strom ein. Das entspricht ungefähr der Menge die 300 Vier-Personen-Haushalte im Jahr verbrauchen.