SPD-Vorstand schlägt Albrecht Pallas als OB 2022 vor

Die nächste Oberbürgermeisterwahl in Dresden findet im Sommer 2022 statt. Seit 2015 ist Dirk Hilbert Dresdens Oberbürgermeister. Nach seiner 7-jährigen Amtszeit finden nun im nächsten Jahr Neuwahlen statt. Der Vorstand der SPD Dresden schlägt Albrecht Pallas als nächsten Kandidaten vor. In einer heutigen Pressekonferenz im Volkshaus Dresden wird Pallas zu dieser Nominierung Stellung nehmen.

Die Jusos Dresden, eine politische Jugendorganisation, unterstützt die Kandidatur von Albrecht Pallas als Oberbürgermeister. „Rechte und konservative Akteure konnten den amtierenden Oberbürgermeister Dirk Hilbert zu oft vor sich her treiben.“ so Editha Matthes, Vorsitzende der Jusos Dresden, in einer Pressemitteilung der Jusos. „Deswegen freuen wir uns, gemeinsam mit Albrecht Pallas Seit an Seit für einen fortschrittlichen Wechsel im Rathaus zu kämpfen.“, so Matthes weiter.

Mit Albrecht Pallas hat die SPD Dresden als erste Partei einen Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl aufgestellt.