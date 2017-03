Spektakuläre Basketball-Show mit den Harlem Globetrotters

Jonte "Too Tall" Hall weiter: "Bei unserer Show gibt es Spaß, wir bringen die Zuschauer zum Lachen. Aber für mich persönlich ist es wichtig, Kinder zu inspirieren. Viele Kinder sind kleiner als andere. Die sehen mich mit meinen 1,60 und das gibt ihnen Hoffnung."

Nicht nur Too Tall, sondern dem gesamten Team ist eine Vorbildfunktion wichtig. Die Harlem Globetrotters engagieren sich weltweit für die Nachwuchsförderung in verschiedenen Bereichen.

"Natürlich muss man ein guter Basketballspieler sein, aber wir suchen vor allem Leute mit Persönlichkeit", sagte die einzige Dame im Team, Fatima "TNT" Maddox. "Wir brauchen Vorbilder, die gerne mit Kindern arbeiten. Wir finde es alle sehr wichtig, dass auch Frauen im Team repräsentiert werden, um kleinen Mädchen zu zeigen, dass sie alles schaffen können, was sie wollen."

Vor 90 Jahren wurde die Showtruppe in Chicago gegründet. Seitdem haben sie schon mehr als 22.000 Spiele in 118 Ländern absolviert. Anfang Mai sind die Harlem Globetrotters noch einmal in Sachsen zu erleben: Am 7. Mai weihen sie die neue Ballsportarena in Dresden ein.