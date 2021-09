Spektakulärer Juwelenraub im Grünen Gewölbe – Anklage erhoben

Die sechs Männer zwischen 22 und 27 Jahren sollen in das Grüne Gewölbe in Dresden eingebrochen sein und Schmuck im Gesamtwert von mindestens 114 Millionen Euro gestohlen haben. Im Zuge der Tat sollen die Angeklagten auch Brände gelegt haben, unter anderem um so den Strom zur Straßenbeleuchtung am Gebäude zu unterbrechen. Auch ein Auto in einer Tiefgarage soll mutwillig in Brand gesetzt worden sein. Dadurch wurden 61 weitere Autos beschädigt! Dieser Sachschaden, so die Staatsanwaltschaft, liegt bei über eine Million Euro.

Die sechs Beschuldigten haben bislang keine Angaben zu den Tatvorwürfen gemacht. Im Bild: Oberstaatsanwalt Jürgen Schmidt.