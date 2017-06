Spende für Sozialkaufhaus löst LKA-Großeinsatz aus

Am Montag gegen 12 Uhr sind die Spezialisten des Landeskriminalamts zum Großeinsatz ausgerückt. Ein Unbekannter hatte einen Koffer wortlos an der Rezeption eines Geschäftshauses abgestellt. Bis zu 600 Menschen arbeiten in dem Komplex gegenüber des Bahnhofs Mitte. Er musste geräumt werden. Dazu wurde der Feueralarm ausgelöst. Die Spezialisten haben den Koffer unterdessen geöffnet.