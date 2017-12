Spendenaktion – 400€ für die Leipziger Aids-Hilfe

Noch immer ist AIDS eine Krankheit, die im Alltag viel zu wenig wahr genommen wird. Dank einer verbesserten medizinischen Versorgungslage kann für Betroffene in Deutschland mittlerweile ein weitgehend normales Leben geführt werden. Im Zeichen der Information und Aufklärung steht jedes Jahr der Welt-Aids-Tag am 01. Dezember.

In Leipzig engagiert sich die Aids-Hilfe Leipzig e.V. für die Betroffenen und leistet wichtige Aufklärungsarbeit. Im Rahmen der "schwullesbischen Filmreihe QueerBLICK" konnte am Welt-Aids-Tag eine Spende durch die Passage Kinos über 400,00€ übergeben werden. Das Geld wurde über die Eintrittskarten der Kinobesucher eingesammelt und vom Kinobetreiber nochmal verdoppelt. Der Scheck wurde dann an Peter Thürer von der Aids-Hilfe überreicht.

Die für dieses Jahr letzte Ausgabe der Filmreihe "QueerBLICK" steigt am 27.12. im Passage Kino mit dem Film "1:54".