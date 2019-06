Spendenaktion „Mama ist die Beste!“

Chemnitz- Am Montag startete bundesweit die große Charity-Aktion „Mama ist die Beste!“ in der Galeria Kaufhof. In Chemnitz war auch prominente Unterstützung mit dabei.

Malte Ziegenhagen, bekannt aus dem Basketballteam der NINERS, war vor Ort, um die Aktion tatkräftig zu unterstützen. Unter dem Motto „Montag ist Mama-Tag!“ wird ab sofort an jedem Montag pro Verkaufsbon ein Cent gespendet. Der Erlös geht an den Verein „Freundeskreis „Indira Ghandi“.

Die Organisation wurde aber nicht von dem Warenhaus selbst, sondern von den Kunden per Voting ausgewählt. Aus besonderem Anlass, wurde an diesem Montag pro Einkauf sogar ein Euro gespendet. Malte Ziegenhagen erklärt, warum er sich für die Spendenaktion einsetzt.

Zudem startete die große Juni-Glücksradaktion. Zu gewinnen gibt es verschiedene Rabattgutscheine für das Warenhaus. Denn je mehr Kassenzettel über die Verkaufstresen gehen, desto höher fallen am Ende die Erlöse für die Spendenaktion aus. Die Ausschüttung der gesammelten Spendengelder erfolgt dann zum Aktionsende im Sommer 2020.