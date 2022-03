Spendenkampagne für Sanierung des Karl-May-Museums

Botschafter der Kampagne «Rettet Shatterhand!» ist Schauspieler Gojko Mitić, wie die Leitung des Hauses am Montag mitteilte. Gojko Mitić hat als Held vieler Indianerfilme, auch nach May's Geschichten, vor allem in Ostdeutschland Kultstatus. Das über 90 Jahre bestehende Museum an May's einstiger Wohn- und Wirkungsstätte hat den Angaben nach Baumängel und es herrscht Platznot, nur ein Bruchteil des Bestandes kann gezeigt werden. Gut ein Viertel der Gesamtkosten des Projekts von 8,5 Millionen Euro sollen eingeworben werden. (dpa)

Weitere Infos unter: www.karl-may-museum.de/de/erweiterung-des-karl-may-museums/