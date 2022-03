Herzlich willkommen zur Drehscheibe Vogtland am Mittwoch. Russlands Krieg in der Ukraine hat eine Welle der Hilfsbereitschaft für die Flüchtlinge ausgelöst. Auch an der Weinholdschule in Reichenbach wollten Lehrer und Schüler nicht untätig bleiben und haben einen Spendenlauf auf die Beine gestellt.