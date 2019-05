Spendenübergabe von Piepenbrock für ein regionales Unternehmen

Die erlaufenen Spenden gehen an die Dresdner Cultus gGmbh. Die gemeinnützige Einrichtung fördert damit eine Lehrküche für ihre „Luby Service“-Werkstatt. Dort sollen zukünftig Menschen mit Behinderungen den Einstieg in die Arbeit in einer Großküche zunächst im kleineren Rahmen erlernen. „Die Lehrküche ist Teil einer strukturierten, sehr vereinfachten Ausbildung zum hauswirtschaftlichen Helfer für Menschen mit geistigen Einschränkungen.

Den Scheck in Höhe von 2.000 Euro übergab Alexander Brückner, Regionalgeschäftsführer Süd-Ost bei Piepenbrock, während einer "Koch-Session".