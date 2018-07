Spender für kleinen Louis gesucht – Typisierungsaktion in Leipzig

Der zweijährige Louis leidet an juveniler myelomonozytärer Leukämie - einer äußerst seltenen Form von Blutkrebs. Auf eine Million Kinder erkranken gerade mal 1-2 Personen pro Jahr. Da die Krankheit kaum auf eine Chemotherapie anspringt, verläuft die Krankheit in den allermeisten Fällen tödlich. Die einzige Möglichkeit die Krankheit zu besiegen, liegt in einer Stammzelltransplantation.

Daher suchen das Herzzentrum und das Helios Park-Klinikum derzeit einen geeigneten Spender für den kleinen Louis. Zur Typisierung aufgerufen ist jeder, der zwischen 17 und 55 Jahre alt und gesund ist. Bei der Typisierungsaktion am Freitag kann jeder, auf den diese Kriterien zutreffen einen kurzen Abstrich der Mundschleimhaut vornehmen lassen.

Wann: Freitag, 27. Juli 2018, 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Wo: Aufnahmezimmer 40 (Tagesklinik Kardiologie), Herrzentrum Leipzig, Strümpelstraße 39, 04289 Leipzig