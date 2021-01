Sperrungen und Umleitungen: das kommt auf Lindenau zu

Noch nimmt hier am Lindenauer Markt in Leipzig alles seinen gewohnten Weg, doch ab Ende Februar müssen sich die Anwohner und Pendler rund um das Areal auf Baustellenlärm und Umleitungen einstellen. Betroffen sind die Odermannstraße, Demmeringstraße, Rietschelstraße, der Lindenauer Markt und die Kuhturmstraße. Im Leipziger Westen wird also kräftig gebaut. Saniert werden muss hier unter anderem ein 120 Jahre alter Mischwasserkanal, weil er in einem schlechten Zustand ist.