Spezial-Fahndung nach Einbruch im Grünen Gewölbe

Dresden – Staatsanwaltschaft und Polizei haben am Montag den Ablauf des Einbruchs in das Historische Grüne Gewölbe nachgestellt. Das ist jetzt bekannt geworden.

Zur gleichen Uhrzeit wie am Tattag überwanden Fahnder die äußere Sicherung, um bis an das Fenster zu gelangen. Gleichzeitig prüften Staatsanwaltschaft und Polizei die Abläufe in der Sicherheitszentrale sowie die technischen Abläufe innerhalb des Museums bei dem nachgestellten Einbruch. Für die Aufklärung des Falles nutzt die Sonderkommission auch externen Sachverstand der Hochschule Mittweida. Experten sollen insbesondere das umfangreiche Videomaterial analysieren und durch technische Lösungen dessen Qualität verbessern.

Davon erhoffen sich die Ermittler neue Fahndungsansätze. Der am 01.12.2019 erfolgte Fahndungsaufruf innerhalb der Sendung „KripoLive“ erbrachte weitere Hinweise.

Bislang sind insgesamt 516 Hinweise eingegangen, davon 160 über das geschaltete Hinweisportal. Leitender Oberstaatsanwalt Klaus Rövekamp und Polizeipräsident Jörg Kubiessa: „Neue Hinweise können mitunter eine sehr schnelle Reaktion der Ermittler erfordern. Plötzliche Exekutivmaßnahmen wie Durchsuchungen und Vernehmungen sind daher jederzeit möglich. Die Ermittlungen sind allerdings inzwischen in einem Stadium, dass die Veröffentlichung einzelner Ermittlungsmaßnahmen den Erfolg des gesamten Verfahrens gefährden könnte. Aus diesem Grund sind genauere Angaben zu erfolgten oder aktuell geplanten Exekutivmaßnahmen derzeit nicht möglich. Bislang besteht kein dringender Tatverdacht gegen eine konkrete Person.

Die Ermittlungen dauern an und werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen.“