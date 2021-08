Spezielle Impftermine für Familien

Ab diesem Wochenende organisiert das Deutsche Rote Kreuz Sachsen sogenannte Familienimpftage. In den Impfzentren werden dann speziell für Familien Kapazitäten freigehalten, damit diese gemeinsam und unkompliziert ihre Impfung wahrnehmen können, so das DRK. Die Familienimpftage finden immer samstags von 9 bis 12 Uhr sowie sonntags von 15 bis 18 Uhr in allen sächsischen Impfzentren statt. Zudem soll es familienfreundliche mobile Impfangebote geben. An diesem Wochenende ist das im Sonnenlandpark Oberlichtenau sowie vor dem Freizeitpark Belantis in Leipzig möglich.