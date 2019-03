Spielabbruch in der BallsportArena wegen Rutschgefahr

Dresden - Aufregung in der BallsportARENA in Dresden. Nachdem am Freitag die Handballpartie des HC Elbflorenz 2006 e.V gegen den ASV Hamm-Westfalen nach 15 Minuten abgebrochen werden musste, gibt es auch am Montag noch keine Wertung. Die Entscheidung, ob das Spiel wiederholt werden muss, wird in der Wochenmitte erwartet.