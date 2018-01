Chemnitz – Spielefans kommen am 12. Januar voll auf ihre Kosten.

Denn dann findet an der TU Chemnitz bereits zum 14. Mal die Spielenacht statt. Besucher können sich über jede Menge Spieleklassiker freuen, die für diesen Abend als Leihgabe vom Deutschen SPIELEmuseum Chemnitz an die Universität übergeben werden. Von 18 Uhr bis 2 Uhr verwandelt sich die Mensa am Campus in ein Spieleparadies, wo den ganzen Abend kostenlos und nach Herzenslust gespielt werden kann.