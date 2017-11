Spielraum für Einhörner, Zauberer und Kreativköpfe

Dresden – Vier Hallen pures Spielvergnügen mit namenhaften Herstellern wie Playmobil, Lego, Zapf, Brio Carrera, Nintendo u.v.m garantiert die Spielemesse am kommenden Wochenende in der Messe Dresden. Spielfreudige jeden Alters sind auf den Rund 12.000qm des Dresdner Messegeländes willkommen. Spielwaren, Pc-, Konsolen- und Brettspiele sowie Kreativbereiche stehen klar im Fokus.



Games for Families

Die Spiele-Erlebniswelt von „Games for Families“ in Halle 2 überrascht die Besucher mit zahlreichen Neuheiten, die Muskeln und graue Zellen in Bewegung bringen. Ein ganzes Wochenende lang zücken digitale und analoge Spielefans die Controller, rollen Würfel und lösen spannende Rätsel. Viele Hersteller stellen ihre digitalen und analogen Spiele-Neuheiten vor. Wer Gefallen an den zahlreichen Titeln gefunden hat, kann diese zum Messepreis direkt mit nach Hause nehmen.

Kinderzimmertreiben

Im begehbaren Kinderzimmer in Halle 4 warten viele Mitmach-Aktionen, Workshops und Spielflächen. Zu den Ausstellern zählen Anbieter von Holzspielzeug-Herstellern mit Spielwaren auch für Kleinstkinder oder lernpädagogische Spiele. Eltern und Großeltern werden hier sicher fündig bei der Auswahl von besonderen Weihnachtsgeschenken. Eintauchen in die beliebte Erlebniswelt von PLAYMOBIL können große und kleine Entdecker auf dem Playmobil-Spielplatz. Das Playmobil-Spielareal und der Shop wurden auf Grund des großen Zuspruchs im vergangenen Jahr erweitert. Ergänzt wird das Familien-Event durch eine LEGO-Spielwiese mit über 300.000 Legosteinen zum Bauen und Gestalten. Eine Neuheit ist die exklusive Fotoausstellung „LEGOGRAPHIE“ präsentiert von Eat My Bricks. Mädchenträume werden im MAGISCHEN FEENWALD MIT RIESEN-EINHORN UND ZAUBERSCHULE wahr. Beim „ZAPF CREATION-Workshop“ gibt es die „BABY born-Styling-Party“ und „Gel-a-Peel“-Accessoires zu gestalten.

Gesellschafts- und Brettspiele testen

Auf der großen Familienspielfläche von Spielkonzept4u können die Messebesucher nach Herzenslust Gesellschaftsspiele ausprobieren. Mit dabei sind über 500 BRETT- UND FAMILIENSPIELE VON ALLEN GROßEN VERLAGEN. Die Spiele des Jahres 2017 fehlen nicht. Viele brandneue Spiele der Essener Spielemesse können getestet werden, aber natürlich sind auch die Klassiker dabei, wie Catan und Carcassonne, Mensch ärgere dich nicht & Co. Einen Großteil der vorgestellten Spiele können am Nachbarstand von Capito käuflich erworben werden. „Lebende Spieleanleitungen“ erklären den Besuchern auf Wunsch jedes Spiel, helfen bei der Spielauswahl und beraten rund um alle Spielethemen. Darüber hinaus laden Großversionen bekannter Spiele zum Mitmachen ein. Ein besonderes Highlight ist die große Spieleverlosung am Samstag und Sonntag jeweils um 17 Uhr. Mitmachen kann jeder – einfach einen Zettel mit dem Namen in die Losbox werfen und pünktlich um 17 Uhr an der Spielfläche sein. Zu gewinnen gibt es viele schöne Spiele.

Für Zeitenjäger haben die CARRERA-RENNBAHN und der DROHNEN- UND RC-RENNPARCOURS jede Menge Nervenkitzel zu bieten. Wer danach immer noch Puste hat, ist bei den SKATEBOARD- UND INLINE-SKATE-WORKSHOPS von feedmysoul und der Skateschule Dresden richtig und kann sich anschließend im ACTION- UND TOBEPARADIES in HALLE 1 verausgaben.

schriftgut KIDS

Bei „schriftgut KIDS“ als Themenwelt der spielraum steht der Mitmach- und Erlebnis-Charakter im Vordergrund. Die großzügige Gestaltung der Räumlichkeiten lädt Klein und Groß ein, die Menschen hinter den Büchern hautnah zu erleben. Es gilt, das Kulturgut Buch vom allerersten Schritt an zu entdecken. Das Mitmachen zum Beispiel beim Papierschöpfen, kreativen Schreiben, Drucken oder Buchbinden ist ausdrücklich erwünscht. Leseratten können bei vielen Lesungen an beiden Veranstaltungstagen, u. a. Märchen aus 1001 Nacht, lauschen.

Beim Kinder- und Jugendprojekt „ERSTHELFER VON MORGEN“ der Johanniter-Unfall-Hilfe ist ein Krankentransportwagen zu bestaunen. Wundenschminken, Pflastertricks, Handschuhtiere, Basteln und Verbändeanlegen warten auf angehende Krankenpfleger und Ärzte.

Familienfreundliche Messe

Familien erhalten die spielraum-Sorgenfrei-Garantie für einen entspannten Messe-Besuch und können Kinderarmbänder nutzen – beschriftet mit Telefonnummer der Eltern, falls der Sprössling mal verloren geht. Im Erlweinsaal befindet sich für die Kleinsten die spielraum-Wickel- und Still-Oase. Hier können abseits vom Messetrubel auch die jüngsten Familienmitglieder mit freundlicher Unterstützung von dm-drogerie markt versorgt werden. Im Messebistro nebenan besteht die Möglichkeit, Gläschen kostenfrei zu erwärmen und gemeinsam mit der Familie zu essen.

Quelle: Messe Dresden