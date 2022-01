Spielplatz Grünau – Mitte wird saniert

Die Sanierungsarbeiten des Spielplatzes "Alte Saltzstraße - Kletterplatz" haben am Mittwoch dem 19. Januar begonnen. Sowohl der Spielplatz selbst als auch das Umfeld rings um den Rodelhügel sollen aufgewertet werden. Mit Unterstützung des Bund-Länder-Programms "Sozialer Zusammenhalt" wird bis voraussichtlich Ende April 2022, eine neue Spiellandschaft mit Sandspielbereich, Kletterwald, Hangrutsch, Schaukelgarten, Trampolin und Karussell entstehen. Dank der Zusammenarbeit mit dem Kinder- und Jugendbüro, hatten Kinder und Jugendliche selbst die Chance sich in die Neugestaltung des Spielplatzes mit einzubringen. So entsteht auch ein Container mit Grafittiwänden zum Unterstellen, mehrere Sitzmöglichkeiten und Abfallbehälter sowie 35 neue Bäume und eine Vielzahl an Sträuchern die das umliegende Gebiet umfangreich begrünen sollen.