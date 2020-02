Spielplatz in Probstheida wird saniert

Unweit des Völkerschlachtdenkmals beginnen am Montag Bauarbeiten am Spielplatz in der Etzoldschen Sandgrube. Der "Freundschaftspark" wurde in den 80er Jahren erbaut und ist mittlerweile stark sanierungsbedürftig, heißt es vom Amt für Stadtgrün und Gewässer. Aus der Etzoldschen Sandgurbe wurde einst das Material für das Völkerschlachtdenkmal gewonnen. Drei unterschiedlich hohe Kletterkörbe sollen den Bezug zum Bergbau symbolisieren.

Monatelange Sperrung