spielraum 2019 – Eldorado für alle Spieleabenteurer

Neben dem Spielen steht auch der Sicherheits-Aspekt im Vordergrund. Die Messe sieht sich in der Pflicht, Kinder für solche Themen zu sensibilisieren. Bei der Initiative Fahrer-Impuls geht es um die unterschätzte Gefahr des toten Winkels, die den Kindern in zwei Teilen erklärt wird. Desweiteren sind über 100 Aussteller auf einer Gesamtfläche von 20.000 Quadratmetern vertreten. Die "spielraum" öffnet am Samstag von 10 - 20 Uhr und am Sonntag von 10 - 18 Uhr ihre Pforten. Weitere Informationen gibts auf www.spielraum-dresden.de.