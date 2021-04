Spitzenprinzessin gesucht

Nach dem Ende der Bewerbungsfrist am 31.03.2021 stellten sich am Freitagnachmittag unter Federführung des Stadtmarketing Plauen und dem Branchenverband Plauener Spitze und Stickereien insgesamt 14 Anwärterinnen im Theater Plauen vor. In den nächsten Wochen sind weitere kleine Treffen zum Kennenlernen, Castings und Proben mit den Bewerberinnen geplant.

Die eigentliche Wahl findet dann am 20. Juni 2021 im Rahmen des 61. Spitzenfests statt.