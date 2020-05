Die Krise führt uns vor Augen, dass wir unterschiedliche Lebenslagen haben. Darauf müssen wir reagieren!

Es gibt eine Pluralität von Familienformen, die in der Krise mit ganz unterschiedlichen Problemen konfrontiert sind/waren. Was das genau heißt und wie wichtig das Familiengefüge in schwierigen Situationen auch ist, erfahren Sie im Skype-Interview.

Die Familie ist in der Corona-Krise vor viele Probleme gestellt worden. Zu den Herausforderungen zählen zum Beispiel existenzielle Sorgen durch Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit, aber auch die Betreuung sowie Beschulung der Kinder daheim und die Soziale Isolation gehören dazu. Viele Familienmitglieder haben gelitten.

Dabei ist zu beachten, dass "Familie" nicht gleich "Familie" ist. Wir denken da neben der Familie im "klassischen" Sinne - Mutter, Vater, Kind(er) - auch an Alleinerziehende, die am psychischen Limit angekommen sind, sowie an Familien, die nach der Trennung der Eltern im ständigen Wechsel- oder Residenzmodell leben.