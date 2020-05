Sachsen - In dieser Folge der Interviewreihe ‚Familienfragen‘ der eaf Sachsen e.V. konnten wir Christian Dahms, Geschäftsführer beim Landessportbund Sachsen e.V., für das Thema ‚Sport, Bewegung, Prävention – Wie bleiben Familien in Coronazeiten in Bewegung?‘ gewinnen. Die Gestaltung der Familien-, Kinder- und Jugendarbeit war eine große Herausforderung. Online-Angebote machten es möglich, die schwierige Zeit zu überbrücken.