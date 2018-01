Sportbuzzer: Hartes Spiel für Chemie und harte Gangart beim Wasserball

Leipzig – In der dritten Ausgabe ist Co-Trainer Christian Sobotka von der BSG Chemie Leipzig zu Gast und redet mit uns über die anstehende Herkules-Aufgabe der Grün-Weißen gegen Energie Cottbus.

Außerdem waren wir bei Lok Leipzig und haben uns die Modernisierungsarbeiten auf dem Trainingsgelände angeschaut. Des Weiteren erklärt uns Robin Seemann, Trainer und Spieler der Wasserballer von der HSG TH Leipzig, warum Wasserball eine Sportart für harte Jungs ist. Weitere Themen in unserem Magazin: Ein Rückblick auf die Sportwoche in Leipzig und Sporthighlights am Wochenende. Sport frei!