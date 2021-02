„Sportfamilie hilft“ – SC DHfK unterstützt Pflegeeinrichtungen

Um Leipziger Pflegeeinrichtungen zu unterstützen, bündelt der SC DHfK all seine Kräfte. Dazu hat der Verein die Aktion "Sportfamilie hilft" gestartet. Dem Aufruf sind bereits knapp zwei Dutzend Interessierte gefolgt. Sie unterstützen von nun an Einrichtungen wie die Städtischen Altenpflegeheime SAH Leipzig gGmbH bei Corona-Tests und der Besucherorganisation. „Mit der Vermittlung von Helfern möchten wir einen kleinen Teil dazu beitragen, den aktuellen Alltag in Pflegeeinrichtungen zu verbessern und das Personal zu entlasten“, so SC DHfK-Präsident Bernd Merbitz.