„Sportfamilie hilft“: SC DHfK unterstützt SAH beim Testen

Seit über einem Monat kommt Bernd Merbitz an zwei Tagen in der Woche in das Altenheim, um sie ehrenamtlich zu unterstützen. Doch auch weitere Vereinsmitglieder haben zur Freude von SAH-Geschäftsführer Stefan Eckner in den letzten Wochen Engagement in den Einrichtungen gezeigt. Seit Beginn der Corona-Pandemie sind Besuche im Altenheim nur unter strengen hygienischen Auflagen möglich. Pflegedienstleiterin Milena Rieger hat viel Kontakt zu den Bewohnern und kennt deren Sorgen und Probleme.