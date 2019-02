Chemnitz- Für den Boxclub Chemnitz 94 steht am Wochenende der nächste Heimkampf in der 2. Bundesliga an. Mit den Nordlichtern aus Hamburg haben die Wölfe allerdings noch eine Rechnung aus dem vergangenen Jahr offen. Christoph Antal hat sich mit Olaf Leib vom BC Chemnitz getroffen um herauszufinden, wie die Aufgabe am Samstag angegangen werden soll.