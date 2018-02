Chemnitz – In der Eishockey-Regionalliga Ost empfangen die Chemnitzer Crashers am kommenden Samstag die Bombers Bad Muskau. Das Erreichen der Playoffs ist seit dem letzten Spiel nur noch theoretisch möglich. Wir haben mit Trainer Tobias Rentzsch über die Vorbereitungen zum Spiel gesprochen.

Das Match findet am 17. Februar in der Eissporthalle am Küchwald ab 17.00 Uhr statt.