Chemnitz- Für die Floor Fighters steht ein richtungsweisendes Heimspiel an. In der Bundesliga kämpfen die Floorballer mit fünf weiteren Teams um die Entscheidung, wer am Saisonende in die Playoffs oder in die Playdowns geht. Christoph Antal hat sich vorab mit Trainer Sascha Franz getroffen um herauszufinden, wie die kommende Aufgabe angegangen werden soll.