Sportliche Betätigung macht glücklich!

Die einzige Möglichkeit, sich fit zu halten ist momentan das individuelle Training. Gute Tipps für einen sportlichen Start in den Tag bietet unser Fernsehbeitrag hier. Dies ist leider keine echte Alternative beispielsweise für den Mannschaftssport. Mit seinen Jungs den Gegner zu schlagen, ist eben nicht nur Sport, viele wissen, was gemeint ist! Fußballtraining ist momentan schwer bis gar nicht umsetzbar, besonders angesichts der Kontaktbeschränkungen. Ein effektives Workout hilft dabei, einem Muskelabbau vorzubeugen. Dieser droht unweigerlich, wenn das Training für viele Wochen gänzlich wegfällt. Für das Training werden keine besonderen Hilfsmittel benötigt. Ein effektives Workout lässt sich auch gänzlich ohne Geräte und Gewichte aus dem Fitnessstudio gestalten. Übungen gibt es viele, zum Beispiel Pilates. Der Sport stärkt mit fließenden Bewegungen die Körpermitte. Die Bewegungen erinnern an eine Mischung aus Yoga und Kampfsport, und werden zu Unrecht als "Frauensport" abgetan. Neben dem Muskelaufbau an Bauch, Becken und Rücken sorgt Pilates für eine bessere Atmung. Den ganzen Körper in Schwung bringt Tanzen. Der Club hat zwar geschlossen, aber ein Tanz mit dem Partner oder der Partnerin ist auch in der Wohnung möglich. Mehr als die Lieblings-CD benötigt man nicht.