Sportlicher Höhepunkt auf der Messe aktiv+vital

Sport und richtige Ernährung sorgen für eine gute Fitness und bessere Gesundheit. Darum dreht sich alles auf der aktiv+vital Messe. Sie findet am Wochenende vom 15.-17. März auf dem Dresdner Messegelände statt und soll den Besuchern neben Informationen über Sport, Gesundheit und Wellness wieder einiges bieten. Auf der Messe wird es neben ca. 200 Unternehmen und 65 Fachvorträgen viele Eventbereiche geben. Neben Skate-Test-Parcours, einer Boulderwand und einem 250 Quadratmeter großen Wasserbecken, zum StandUp-Paddeln und Kanu fahren gibt es viel zum Ausprobieren und selber Mitmachen. Gesundheit ist nicht nur ein Thema für die ältere Generation, sondern spricht alle an. Die Hauptzielgruppe liegt zwischen 30 und 50 Jahren, aber natürlich ist einiges für sowohl die Jugend als auch ältere Menschen dabei, so Jana Maiwald, Projektmanagerin bei der MESSE DRESDEN.

Dieses Jahr findet auch der internationale Karstadt Sports Citylauf Dresden zeitgleich zur Messe statt, Passend zum 10. Schulgesundheitstag am Freitag ist der Eintritt für Schüler kostenlos. Dann können sie sich in der Messe im Sportbereich auf 7000 qm unter Beweis stellen. Der Citylauf beinhaltet am Sonntag einen 5 und 10 km Lauf sowie an den anderen Tagen einen Kinder- und Bambinikurs, Zudem für die Schüler einen Staffellauf am Freitag. Ein Highlight dabei soll die Start- und Endzone werden. Die Läufe beginnen an der Messehalle und enden auch direkt in der Halle eins, mitten auf der Messe.

Der Citylauf am Sonntag führt von der Messehalle 1 an der Semeperoper vorbei bis zur Albertbrücke und dann zurück über das Rathaus bis zum Einlauf in die Messehalle. Die Anmeldung dafür sowie für die Kinderläufe finden Sie unter https://citylauf-dresden.de/

Alle Informationen zur Messe gibt es unter https://www.aktiv-vital-messe.de/