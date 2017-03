Im Foyer der LVZ begrüßte der neue Geschäftsführer von Leipzig Fernsehen Jan Kaufhold die Spieler und begleitete Sie in die Redaktion. Im Studio nahmen die Jungs der Grün-Weißen die Ankündigung für das kommende Spiel gegen den HC Erlangen auf. Auf den trifft das Team am Freitag, dem 24. März um 19:45 Uhr in der Arena Leipzig.