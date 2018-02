Sportvereine für Familienfest gesucht

Insgesamt stehen auf der Cockerwiese 20.000 m² zur Verfügung. Den größten Teil der Fläche verwandeln die Genossenschaften wieder in eine überdimensionale Wohnung und laden zu passenden Mitmachaktionen in die einzelnen „Zimmer“ ein. Der Eintritt zum Sport und Familientag ist frei. Wie in den Vorjahren werden mehr als 10 000 Besucher erwartet.

Interessierte Sportvereine können sich bis zum 2. März gern melden.

Bei Astrid Hoffmann: a.hoffmann@ewg-dresden.de