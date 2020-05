Endlich sind in Burg im Spreewald wieder die typischen Kahnfahrten, das Paddeln auf den Spreewaldfließen und auch Übernachtungen in Ferienwohnungen und Campingplätzen möglich. Hotels und Pensionen öffnen ebenfalls wieder ihre Pforten, sodass einer entspannenden SpreewaldAuszeit im beliebten Reiseziel nichts mehr im Wege steht. Jetzt, wo die warmen Sonnenstrahlen das satte Grün der Spreewaldlandschaft durchfluten, bieten eine romantische Kahnfahrt oder ein aktiver Paddelausflug Erholung nach der langen der Zeit der Entbehrung. Die Weite der Burger Streusiedlung lädt außerdem zu ausgiebigen Rad- und Wandertouren an frischer Luft ein.