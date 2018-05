SSV Markranstädt läuft für Deutschland auf

Leipzig – Die Lose sind gezogen. Am Montagnachmittag war es soweit die Auslosung zur SPORTBUZZER Mini-WM powered by LVZ stand für die Nachwuchskicker an. Die Frage aller Fragen unter den Kids: Für welche Nation werden sie am 3. Juni den Rasen der Red Bull Arena betreten?

Besondere Losfee an diesem Nachmittag Publikumsliebling Dominik Kaiser. Er weiß natürlich auf was sich die jungen Kicker in der Red Bull Arena freuen können.

Wer die Auslosung verpasst haben sollte sieht die gesamte Auslosung noch einmal bei uns im Programm am 8. Mai um 18.15 Uhr.

Ergebinsse der Auslosung:

Tunesien – TSV Rackwitz

Dänemark – Eintracht Holzhausen

Polen – SG Leipzig-Bienitz

Costa Rica – SV Lindenau

Iran – SV Mölkau

Deutschland – SSV Markranstädt

Mexiko – SV Nordwest

Island – SG Olympia

Spanien – FC Blau-Weiß Leipzig

Kroatien – ESV Lok Döbeln

Belgien – SG LVB

Japan – SV Lok Engelsdorf

Südkorea – FSV Alemannia Geithain

Senegal – SV Zwochau

Schweiz – TuS Leutzsch

Panama – FC Grimma

Russland – SG Taucha 99

Brasilien – Leipziger SC 1901

Peru – FVS Großpösna

Schweden – Lipsia Eutritzsch

England – SV Fortuna 02

Portugal – SG Lausen

Kolumbien – SSV Stötteritz

Frankreich – KSC 1864 Leipzig

Marokko – SG MoGoNo

Serbien – SG Canitz

Argentinien – SV Liebertwolkwitz

Uruguay – SV 1863 Belgershain

Saudi-Arabien – SV Leipzig Ost

Australien – FSV Wacker Dahlen

Nigeria – Kickers Markkleeberg

Ägypten – SG Rotation 1950