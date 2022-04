Staatliche Impfstellen in Sachsen werden zurückgefahren

Die staatlichen Impfstellen ergänzen das Angebot der Arztpraxen, Betriebsärzte und Krankenhäuser. Die Stadt Leipzig hatte ihre kommunale Impfstelle im Foyer der Oper schon Anfang Februar geschlossen. Seither wird in der Impfstelle im Gesundheitsamt immer montags und mittwochs gegen Corona geimpft. Das Impfteam komme auf Anfrage auch zu hilfebedürftigen Menschen nach Hause, hieß es. In Chemnitz hingegen will die Stadt an der zusammen mit dem Klinikum betriebenen Impfstelle festhalten - auch wegen einer möglichen vierten Impfung im Herbst, hieß es. (dpa)