Staatliche Kunstsammlungen Dresden zwischen Einsamkeit und Empathie

Dazu teilten die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden mit:

Neben der Ausstellung „1 Million Rosen für Angela Davis“, die ab dem 10. Oktober 2020 in der Kunsthalle im Dresdner Lipsiusbau das Publikum empfangen wird, beschließt das Kupferstich-Kabinett im November sein 300-jähriges Jubiläum mit der Ausstellung „Crossing Borders. Sammeln für die Zukunft". Nach einem erfolgreichen Start im Sommer richtet sich der Blick nun auf die jüngst erworbenen Sammlungshighlights, darunter bedeutende Schenkungen.

Internationale Präsenz zeigt der Museumsverbund noch in diesem Jahr mit dem Kooperationsprojekt „Träume von Freiheit – Romantik in Russland und Deutschland“. „Wir freuen uns ganz besonders, dass wir trotz der Corona-Pandemie die Ausstellung Anfang Dezember in der Staatlichen Tretjakow-Galerie in Moskau eröffnen können. In Zeiten, in denen die politischen Beziehungen beider Länder auf dem Prüfstand stehen, empfinden wir es als ein wichtiges Signal, den Dialog zwischen den deutschen und russischen Museen aufrecht zu erhalten“, so die Generaldirektorin Marion Ackermann.

Im Zentrum der gemeinschaftlich konzipierten Schau, die in einer zweiten Station im Juni 2021 nach Dresden kommen wird, stehen über 200 Exponate der Romantik aus der Staatlichen Tretjakow-Galerie, Moskau, dem Albertinum der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden sowie weiteren bedeutenden Museen aus Deutschland und Russland.

Im Rückblick auf die vergangenen Monate konnte der Museumsverbund trotz der Corona-Pandemie, die im März dieses Jahres zur bundesweiten Schließung aller Museen führte, eine positive Bilanz ziehen. So profitierten die Museen insbesondere in den Sommermonaten vom innerdeutschen Ferientourismus. Die SKD haben wichtige Ausstellungen mit Verzögerung doch noch eröffnen können: zuletzt die große Retrospektive anlässlich des 150. Geburtstages von Ernst Barlach im Albertinum und „Inspiration Handwerk“ im Japanischen Palais.

Dirk Burghardt, kaufmännischer Direktor der SKD, bewertet diese Entwicklungen als positives Zeichen. „Es hat sich gezeigt, dass insbesondere das Dresdner Residenzschloss und die Gemäldegalerie Alte Meister attraktive Anziehungspunkte für Besucherinnen und Besucher aus der gesamten Bundesrepublik sind. Wir erwarten, dass sich dieser Trend noch verstärkt, wenn wir mit einer Ausstellung über den niederländischen Maler Johannes Vermeer auf einen unserer großen Glanzpunkte in 2021 blicken.“

Für die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden wird die Ausstellung „Vermeer“ eine der spektakulärsten Schauen in ihrer Geschichte – und zugleich die größte Ausstellung über den Maler in Deutschland. Hochkarätige Leihgaben aus vielen Teilen der Welt kommen im März 2021 in der Gemäldegalerie Alte Meister zusammen. Im Zentrum der spektakulären Ausstellung steht das frisch restaurierte „Brieflesende Mädchen am offenen Fenster“ sowie weitere neun Gemälde Vermeers, die zu dem Bild in enger Beziehung stehen. Weitere 40–50 Werke der holländischen Genremalerei der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts ergänzen die Präsentation.

Einen weiteren Ausstellungshöhepunkt setzten die SKD im Bereich der zeitgenössischen Kunst: Zum ersten Mal seit der spektakulären Schenkung im Jahr 2018 wird die Sammlung von Erika und Rolf Hoffmann mit einer umfassenden Präsentation im Albertinum gewürdigt. „STILL ALIVE. Werke aus der Schenkung Sammlung Hoffmann“ fragt nach dem Zusammenspiel von Lebendigkeit und Vergänglichkeit in der Kunst. Themen, die sich mit einem deutlichen inhaltlichen Schwerpunkt in der 1.200 Werke umfassenden Schenkung wiederfinden. Die Ausstellung zeigt eine Auswahl von Positionen, unter anderem von Marcel Broodthaers, A K Dolven, Roni Horn, Ernesto Neto und Chiaro Shiota.