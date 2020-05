Staatliche Schulen und mögliche Alternativen – Ein Überblick über die Schullandschaft

Der folgende Beitrag versteht sich daher als eine Übersicht rund um die verschiedenen Schularten und diverser alternativer Schulformen zur staatlichen Schule in Deutschland – um die im individuellen Fall bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

Die richtige Schule für das Kind finden

Viele Eltern machen sich überhaupt keine Gedanken darüber, dass es für ihre Kinder auch Alternativen zu staatlichen Schulen gibt. Denn Privatschulen und andere Alternativen sind in Sachsen und generell in Deutschland nur wenig verbreitet – im Gegensatz zu anderen Ländern, wie beispielsweise der USA.

Trotzdem erfreuen sie sich steigender Beliebtheit, denn sie bringen gegenüber staatlichen Bildungseinrichtungen zahlreiche Vorteile mit sich.

Vor allem aber kann durch die große Auswahl an Schularten, welche heutzutage zur Verfügung stehen, viel individueller entschieden werden, welche dem Kind oder seinem Lerntyp am besten liegt. Denn während im klassischen Unterricht einer staatlichen Schule nur gewisse Talente gefördert werden, tun sich manche Kinder mit anderen Veranlagungen sehr schwer. Sie haben dann eine weniger erfolgreiche Schullaufbahn, als eigentlich möglich wäre – was sich auch anschließend negativ auf den beruflichen Werdegang auswirken kann.

Es ist also im Interesse des Kindes, dass die Eltern sich beim Schuleintritt oder Schulwechsel mit allen Optionen auseinandersetzen und jene auswählen, welche für das Kind tatsächlich die beste Entscheidung darstellt. Je nach Alter des Kindes, sollte dieses natürlich in diese Entscheidungsfindung einbezogen werden, schließlich muss es für zahlreiche Jahre viel Zeit in der Schule verbringen und sollte sich dort wohlfühlen. Folgende Kriterien sind dabei zu berücksichtigen:

Welche Werte und Prinzipien vermittelt die Schule?

Wie ist der Unterricht organisiert?

Wie groß sind die Klassen?

Welche Fächer stehen zur Auswahl?

Wie sieht es mit zusätzlichen Angeboten aus?

Welche Talente hat das Kind?

Werden diese Talente in der Schule gefördert?

Wie flexibel kann das Kind seine Fächer wählen?

Bereitet die Schule bereits auf spezielle Berufe vor und welche?

Wie weit ist der Schulweg?

Wie teuer ist die Schule?

Es gibt also viele Faktoren zu berücksichtigen, wenn es um die Wahl der geeigneten Schule geht. Viele Eltern orientieren sich dabei vor allem am Standort, sprich sie wählen eine staatliche Schule in der Nähe – vermutlich jene, die auch von den (meisten) Freunden des Kindes besucht wird. Natürlich ist dieser soziale Aspekt ebenso wichtig und auch das Praktische, also die Kosten oder die Entfernung. Doch in erster Linie sollte es darum gehen, dem Kind die bestmögliche Förderung zukommen zu lassen, damit es auch bestmögliche Zukunftsperspektiven genießt. Im Vordergrund sollte als stattdessen stehen, dass die Schule und der angestrebte Abschluss optimal zum Kind und dessen gewünschtem Werdegang passt – wenn es diesen bereits kennt. Wer also eine Ausbildung machen möchte, braucht nicht unbedingt ein Abitur. Wer Schwierigkeiten mit technischen Fächern hat, ist auf einem Technischen Gymnasium falsch aufgehoben. Wer Biologie studieren möchte, sollte keine Schule mit Fokus auf der Kunst oder Wirtschaft besuchen.

Diese sind nur einige Beispiele von vielen. Dasselbe gilt neben den fachlichen auch für soziale Faktoren: Eltern sollten ihre Kinder nicht auf eine streng katholische Schule schicken, obwohl sie diese atheistisch erziehen – nur, weil die Schule in der Nähe ist. An dieser Stelle wird also deutlich, dass es große

Unterschiede zwischen den Schulen gibt und somit nicht jede Bildungseinrichtung zu jedem Kind passt.

Die gute Nachricht lautet aber, dass es in dieser großen Auswahl an Schularten auch eigentlich für jedes Kind eine „perfekte“ Wahl gibt. Werden all die genannten Faktoren berücksichtigt und das Kind wird mit in die Entscheidung einbezogen, lässt sich also in der Regel eine passende Lösung finden. Und sollte es sich im Nachhinein doch um eine Fehlentscheidung handeln, ist natürlich auch stets ein Schulwechsel möglich.

Leistungen staatlicher Schulen und der Alternativen