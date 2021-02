Digitaler Tag der offenen Tür

Die Staatliche Studienakademie Glauchau ist am 06.03.2021 von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr für Sie da. Freuen Sie sich auf ein spannendes LIVE-Programm mit Live Schaltungen zu faszinierenden Themen, Online Vorlesungen, Chatmöglichkeiten mit Studiengangleitern, unseren Studies, Unternehmen und Personalern für die professionelle Bewerbung.

Noch Fragen zum Ablauf? Einfach am 06.03. ab 09:00 Uhr reinklicken und den coolen Lifestyle spüren, auf dem Campus in Glauchau zu studieren.

Haben Sie bereits jetzt Fragen an die Studienakademie? Kein Problem, rufen Sie an unter: 03763 173 514 oder schreiben Sie eine Mail mit Ihrer Frage. Schauen Sie auch in die FAQs, in denen schon mal ein paar wichtige Informationen zusammengestellt wurden.

Die Staatliche Studienakademie Glauchau freut sich auf Sie!