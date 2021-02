Staatsanwältin für sexuelle Minderheiten in Leipzig vorgestellt

Angst nehmen und Vertrauen geben, dass will Klenke mit ihrem Amt erreichen. Seit 1. Februar sitzt sie dafür in der Staatsanwaltschaft in der Nonnenstraße in Leipzig. In allererster Linie steht sie dort den Opfern als Ansprechpartner zur Verfügung. Die gebürtige Brandenburgerin beantwortet Fragen und ermutigt die Hilfesuchenden Anzeige zu erstatten. Denn nur so können Straftaten aufgeklärt werden, erklärt sie. Angst, zur Polizei zu gehen, brauche kein Opfer haben, so Klenke. Denn auch dort gäbe es bereits flächendeckend Ansprechpartner für genau diese Fälle. So bietet ihr Amt den Betroffenen ein zusätzliches Angebot.