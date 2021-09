Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen zwei Dynamo-Chaoten

Den Beschuldigten liegt unter anderem Landfriedensbruch, gefährliche Körperverletzung und versuchte gefährliche Körperverletzung zur Last. Bei den Ausschreitungen gingen die Täter zum Teil als Gruppe, aber auch einzeln gegen Einsatzkräfte- und Fahrzeuge vor. Am 16. Mai wurden insgesamt 182 Polizeibeamte verletzt. Sie wurden unter anderem mit Glasflaschen und Pyrotechnik beworfen. Seit Juli befinden sich die Beschuldigten bereits in Untersuchungshaft, ein Termin zur Hauptverhandlung wird nun vom Landgericht Dresden bestimmt.