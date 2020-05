Staatsoperette spielt wieder

Am 20. Juni geht es wieder los: Dann findet erstmals „Ich hab‘ noch einen Koffer in ... – Ein Operettenspaziergang von Wien bis New York” statt. An fünf verschiedenen Spielorten auf dem Kraftwerksgelände und im Theater, die jeweils musikalisch und thematisch einer Metropole zugeordnet sind, finden ca. 20-minütige Programme statt. An der Station „Paris“ verbreiten Chansons und Offenbachiaden französisches Flair, in „Wien“ spielt ein Salonorchester walzerselig auf und in „Dresden“ gibt es selten gehörte Ausschnitte aus Klassikern der DDR-Operette. Zu erleben ist das gesamte Ensemble: Solisten, Tänzer, Chor und Orchester der Staatsoperette.