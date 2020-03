Staatsregierung beschließt Ausgangsbeschränkungen im Freistaat

Dresden- Nachdem die Sächsische Staatsregierung bereits am Freitag, dem 20.03.2020 ein Virtuelles Pressebriefing via YouTube Livevideo abgehalten hat, haben sich am heutigen Sonntag erneut einige Minister zusammengefunden. Auch dieses Mal nutzen sie YouTube, um die Presse über den aktuellen Stand und Neuerungen zur Corona-Krise in Sachsen zu informieren.

Wir von SACHSEN FERNSEHEN waren erneut live vor Ort, um dieses Briefing zu produzieren.

Digitale Pressekonferenz zum aktuellen Stand der Corona-Krise (22.03.2020)

Hier sehen Sie in Kürze die 2. Online-Pressekonferenz in voller Länge