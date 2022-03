Stab zur Unterstützung von Geflüchteten in Dresden gegründet

Hilfsorganisationen und ehrenamtlichen Initiativen zusammen. Jetzt soll eine Infrastruktur zur Registrierung der Geflüchteten aufgebaut werden. Außerdem sollen sie bei ihrer Ankunft, alle wichtigen Erstinformationen erhalten.

„Die Städte und Gemeinden werden die Hauptlast in dieser Situation tragen – und wir tun dies gerne. Wichtig ist, das Bund und Land organisatorisch wie finanziell an der Seite der kommunalen Gemeinschaft stehen.“, so Oberbürgermeister Dirk Hilbert. Laut Informationen der Landeshauptstadt Dresden kommen die meisten Flüchtlinge aus der Ukraine am Dresdner Hauptbahnhof an. Einige von ihnen bleiben in Dresden, andere reisen weiter in andere Gebiete in Deutschland oder Europa.