Stadion Dresden – Konsum und DREWAG lassen über Namen als Lizenznehmer abstimmen

Das Voting läuft bis zum 31. August, 12 Uhr. Vor Anpfiff des Heimspiels in der 2. Bundesliga gegen den Hamburger SV am 1. September wird der neue und zugleich historische Name der Spielstätte der SG Dynamo Dresden in Zusammenarbeit von Stadion Dresden Projektgesellschaft mbH & Co.KG, KONSUM DRESDEN und DREWAG offiziell bekannt gegeben. „Dynamo Dresden blickt auf sein 65. Jubiläum zurück, KONSUM DRESDEN feiert in diesem Jahr seinen 130. Geburtstag. Das wollen wir zum Anlass nehmen, ein Stück Tradition in unserer Stadt neu zu beleben.

Wir freuen uns, die DREWAG als Partner an unserer Seite zu wissen“, sagte Roger Ulke, Vorstandsmitglied der KONSUM DRESDEN eG.