Stadt Leipzig befragt Einwohner

Die Stadt Leipzig hat ihre kommunale Bürgerbefragung 2018 gestartet. Dazu bekommen 14.000 Einwohner in diesen Tagen per Post einen Fragebogen zugeschickt. Fragenschwerpunkt sind die Themen „Leben in Leipzig“ und „Freizeit, Kultur und Lebensgefühl“, also um persönliche Erfahrungen, Kenntnisse und Meinung zu kulturellen Freizeitmöglichkeiten. Alle für die Befragung zufällig ausgewählten Personen werden laut Mitteilung darum gebeten, die Fragen innerhalb von drei Wochen zu beantworten. Die Teilnahme ist freiwillig. Erste Ergebnisse der Befragung sollen im Frühjahr 2019 vorliegen.