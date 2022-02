Stadt Leipzig gibt Sanierungen bekannt

Leipzig- Die Taborkirche im Leipziger Stadtteil Plagwitz und der öffentliche Spielplatz "Herderplatz" sollen noch in diesem Jahr saniert werden, so die Dienstberatung des Leipziger Oberbürgermeisters Burkhard Jung am Mittwoch. Die entsprechenden Bau- und Finanzierungsbeschlüsse sollen bereits auf den Weg gebracht worden sein.