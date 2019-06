Nun sind alle Stimmen ausgezählt und die Stadtbezirksbeiräte stehen fest. Das Wahlergebnis spiegelt das der Stadtratswahl wieder: meist konnten sich die Grünen als stärkste Partei durchsetzen, in einzelnen Bezirken auch die CDU, Linke oder AfD. Die Stadtbezirksbeiräte wurden bei der Wahl am 26. Mai erstmals direkt gewählt. Sie bilden ein Gremium, das bei allen Entscheidungsfindungen zu wichtigen Angelegenheiten, die den jeweiligen Stadtbezirk betreffen, angehört werden muss. So können die Anliegen und Bedenken der Bürger stärker eingebracht werden.

Die Ergebnisse der einzelnen Bezirke können unter http://wahlen.dresden.de/2019/sbbrw/index.html im Detail nachvollzogen werden.